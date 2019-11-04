Son dakika! Menemenspor-Ümraniyespor maçında kural hatası

TFF 1. Lig'in 10. haftasında kural hatası meydana geldi. Statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor, Menemenspor maçında bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti.

Zirve yarışındaki İstanbul temsilcisinde Vasco Fernandes, Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Riad Nouri karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Bahadır'ın yerine 64'üncü dakikada Chukwuma Akabueze, Muhammed'in yerine 82'nci dakikada Valentin Lazar oyuna dahil oldu.

Toplam 6 yabancıyla sahada yer alan Ümraniyespor'u Futbol Federasyonu'nun hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.



