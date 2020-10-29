İlk 6 haftada 5 puan toplayabilen Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'un koltuğu sallanıyor. Kasımpaşa maçının İngiliz hocanın son şansı olduğu gelen haberler arasında yer alırken, Rumen basını Gaziantep Futbol Kulübü'nün başında yer alan Marius Sumudica ile ilgili flaş bir Trabzonspor iddiası ortaya attı.

Konu ile ilgili FANATİK'e özel açıklama yapan Sumudica, bu iddiaları yalanladı. Romanya basınına, “Trabzonspor benimle ilgileniyor” dediği iddia edilen Sumudica, “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil. Gaziantep’le sözleşmem var ve görevimin başındayım. Sadece işime konsantreyim” dedi.







