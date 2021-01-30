Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'e yönelik itirazlarından dolayı 20. dakikada sarı kart gören Sumudica, 70. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart görmesinin ardından bir süre sahadan ayrılmayan Sumudica, itirazlarını sürdürdü. Rumen teknik adam daha sonra sahadan ayrıldı.

Gaziantep FK'nın başında Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında kırmızı kart gören deneyimli hoca, yeni kulübüyle de çıktığı ilk maçta atıldı ve bu sezon 3. kez kırmızı kart gördü.

"Her zaman Sumudica'ya sarı kart gösteriyorlar”

Hakemlerin kendisi hakkında ön yargıları olduğunu düşündüğünü belirten Sumudica, 14. haftada oynanan Gaziantep-Kasımpaşa maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sarı kart yiyebilirim ama takım iyi oynuyor. Maçın 56. dakikasında sarı kart tamamen gereksiz neden yediğimizi bile söylemdiler. Çok gereksiz hak edilmemiş bir kart. Bunun için üzgünüm. Benim hakkımda bir ön yargı var. Sürekli kartlar bana çıkıyor. Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır beni uyardı. Bazı hakemlerin gelip beni kartla cezalandırmaları üzüyor. Ne dediğimi sormuyorlar bile. Ben oyuncularımı uyarıyorum onlar gelip bana kart gösteriyorlar. Bu bir rutin oldu. Her zaman Sumudica'ya sarı kart gösteriyorlar."



