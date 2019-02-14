SON DAKİKA | Marek Hamsik transferi resmen açıklandı!

Serie A devi Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in Çin kulübü Dalian Yifang'a transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 yaşındaki yıldız ismin takımdan ayrıldığını ifade etti.

Laurentiis, "Dalian Yifang kulübüyle anlaşma sağladık. Marek'e Çin'de mutluluklar diliyorum. Napoli'nin kapısını kendisine her zaman açıktır." mesajını paylaştı.

Slovak futbolcunun çok kısa bir süre içerisinde kendisini Çin Süper Ligi ekibine bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler