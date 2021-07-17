SON DAKİKA | Manchester United, Raphael Varane transferini bitiriyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane'ı kadrosuna katmaya yakın... Sky Sports'un haberine göre Manchester United, Varane'ın temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda oyuncu ile anlaşma noktasına geldi.

Manchester United ve Raphael Varane arasında nihai anlaşmaya ulaşıldığı gibi İngiliz ekibinin Real Madrid ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Önümüzdeki yaz Real Madrid ile olan sözleşmesi sona erecek Varane'ın transfere sıcak baktığını belirtilirken Real Madrid'in de Fransız oyuncuyu bu yaz satmazsa önümüzdeki yaz bonservis alamadan kaybetme riski bulunuyor.