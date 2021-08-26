AS Gazetenin haberine göre; Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz devi Manchester City, Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor. Manchester City, Ronaldo transferi için Sterling'i Juventus'a göndermeyi önerirken, İtalyan ekibi ise Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak istiyor.

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduğu yaz döneminde Cristiano Ronaldo'nun da Manchester City'ye transfer olup olmayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.







