SON DAKİKA | Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana oldu

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya temsilcisi NK Olimpija oldu.

18 Temmuz 2019, Perşembe 21:02 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA | Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana oldu

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Futbola Skola, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Daugava Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Menalo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin 2 topunun direkten döndüğü mücadelede Menalo, 90+1'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 0-2.

İlk maçı sahasına 3-2'lik skorla kaybeden Olimpija, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek, 2'nci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...