Son dakika | Luis Suarez de koronavirüse yakalandı

Milli arada koronavirüse yakalanan futbolcu kervanına Luis Suarez de katıldı. Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in korona virüs testi pozitif çıktı. Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barcelona'dan Atletico Madrid'e bu sezon başında transfer olan Suarez, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid - Barcelona maçında eski takımına karşı forma giyemeyecek.

3 gün önce deplasmanda Kolombiya'yı Luis Suarez'in de 1 gol attığı maçta 3-0 yenen Uruguay'ın 18 Kasım'da Brezilya'yla Dünya Kupası eleme maçı var.



