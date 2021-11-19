Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe 'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriç.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriç'in de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.

Muriqi'den kötü istatistik

Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriç toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriç kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.











