Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Lazio'ya gönderiyor. Uzun süredir Muriç'i kadrosuna katmak isteyen Lazio, girişimlerini hızlandırdı.

TRT Spor'un haberine göre, Kosovalı golcü ile anlaşmaya başlayan Lazio, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Çizme ekibinin, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus önerdiği aktarıldı.

Fenerbahçe Vedat Muriç'i satarsa, elde ettiği gelirin tamamını bonservis harcamasında kullanabilecek. Ancak bu bedeli maaş harcama limitine eklerse, sadece net transfer gelirinin üçte biri ve oyuncunun yıllık ücretinin toplamı kadar harcama limitini yükseltebilecek.



