Son dakika: Lautaro Martinez de 'Barcelona' dedi

Corona virüs salgını tüm spor faaliyetlerinin askıya alınmasına sebep olurken yeni sezon için büyük adımlar atılmıyor değil.

Dünya devi Barcelona bir süredir, Inter2in genç Arjantinlisi Lautaro Martinez'i transfer etmek istiyor ancak İtalyanlar ellerindeki bu büyük değeri böyle bir salgının tam ortasında ucuza kaptırmak istemiyorlardı.

Sözleşme fesih bedeli 111 milyon euro...

İspanyol medyasından El Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arjantinli yıldız Inter'in son sözleşme şartlarını da reddetti ve Barcelona ısrarını sürdürdü.

Bilindiği üzere Martinez'in sözleşmesi 2023 yılı haziran ayında sona eriyor ancak önümüzdeki Temmuz ayının 1'i ve 15'i arasında Inter'in kasasına 111 milyon euroluk bedeli yatıran kulüp de oyuncuyu satın alma hakkına sahip. Buna rağmen Barcelona da böyle bir dünya krizinin yaşandığı ortamda bu parayı ödemek istemiyor.

Son çare takas

Inter, Barcelona'nın belirsizlik ortamında 111 milyon euro ödeyemeyeceğini düşündüğü için de takas teklifityle Katalanların karşısına çıktı. İtalyanlar, Arturo Vidal ve kiralık olarak da Antoine Griezmann'ı istedi. Barça'nın bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Haberde 33 yaşına gelen Suarez'in yerini genç ve kaliteli bir yıldızla doldurmak isteyen Barcelona'da Martinez için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.

Lautaro Martinez bu sezon Inter formasıyla çıktığı 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



