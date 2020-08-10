SON DAKİKA! Kulüpler Birliği harcama limitini görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı harcama limitleri büyük tartışma yaratmıştı. Özellikle Fenerbahçe, yüzde 15 sapma payıyla 177 milyon 500 bin TL olarak açıklanan limite sert tepki göstermişti. Bu konuda sesini en çok yükselten diğer kulüp ise Kasımpaşa oldu. Lacivert- Beyazlılar, sapma payıyla 79.6 milyon TL olan harcama limitinin gözden geçirilmemesi halinde yeni sezonda ligden çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı. Bu konuda rahatsızlık duyan 7 kulüp daha olduğu öğrenildi. Toplam 9 takım, harcama limitleri konusunu görüşmek için Kulüpler Birliği’ni toplantıya çağırdı. Birlik bugün bir araya gelecek.

Fenerbahçe yine uyaracak

Limitlerin yeniden belirlenmesi için diğer takımların desteği istenecek. Fenerbahçe cephesi, Bankalar Birliği ile yapılandırma yapan kulüplerin sonraki sezonda itibaren kendisiyle aynı sorunu yaşayacağı iddiasını bir kez daha gündeme getirerek, bu konuda şimdiden bir düzenleme yapılması gerektiğini anlatacak. Kulüpler Birliği toplantısında fikir birliği sağlanırsa, TFF ile temasa geçilerek harcama limitlerinin yeniden gözden geçirilmesi talep edilecek.