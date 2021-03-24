Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük'te görev alan Şenol Can'ı takım başına getirdi. İstanbul ekibi, 37 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladığını açıkladı. Lacivert Beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.









Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan genç teknik adam, İstanbul temsilcisinde 38 maçta görev aldı. Can, Karagümrük'te 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti ve 1.58 puan ortalamasını tutturdu.

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