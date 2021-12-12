Son dakika! Karagümrük Farioli ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı.

Farioli yönetimindeki Karagümrük, son 7 maçta 1 galibiyet almıştı. Farioli'nin adı Sergen Yalçın'la yolları ayıran Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, motivasyon kaybı, Farioli'nin isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmasından sonra genç antrenörün aklının karışması yolların ayrılmasında öne çıkan sebepler olarak gösterildi.

Farioli Karagümrük başında çıktığı 27 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik alırken 8 de mağlubiyet elde etti. (TRT Spor)