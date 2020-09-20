SON DAKİKA | Kalinic, Beşiktaş'ın teklifini reddetti! Roma'ya dönüyor...
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılar'dan aldığı teklife olumsuz yanıt verdiği ve eski takımı Roma'ya dönmek istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansı bulmakta zorlanan Kalinic'i geri dönme isteği sürpriz olarak nitelendirilirken Dzeko'nun ayrılığı nedeniyle takıma katılmak istediği aktarıldı.
Forvet transferi adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic konusunda yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan sitesi Calcio Mercato'nun özel haberine göre Kalinic, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu fakat bu teklifin olumsuz karşılandığı aktarıldı.
Roma'da Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemde olduğu için Kalinic'in de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibine dönmek istediği belirtildi. Transferin biteceği 5 Ekim'e kadar Roma'dan bir teklif gelmesini bekleyeceği aktarılan Kalinic, dönmek istediği İtalya'da daha önce de Fiorentina ve Milan formaları giymişti.