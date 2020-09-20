Forvet transferi adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic konusunda yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan sitesi Calcio Mercato'nun özel haberine göre Kalinic, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu fakat bu teklifin olumsuz karşılandığı aktarıldı.

Roma'da Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemde olduğu için Kalinic'in de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibine dönmek istediği belirtildi. Transferin biteceği 5 Ekim'e kadar Roma'dan bir teklif gelmesini bekleyeceği aktarılan Kalinic, dönmek istediği İtalya'da daha önce de Fiorentina ve Milan formaları giymişti.