SON DAKİKA! İsviçre'de ligler seyircili başlayacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İsviçre Ligi'ne de ara verilmişti. 8 Haziran'da liglerin başlayacağı İsviçre'de, temmuz ayında karşılaşmalar seyircili oynanabilir. İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Müdürü Daniel Koch, temmuz ayında stadyumları seyircilere açabileceklerini duyurdu.

24 Mayıs 2020, Pazar 22:36 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! İsviçre'de ligler seyircili başlayacak

İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Müdürü Daniel Koch, temmuz ayında stadyumları seyircilere açabileceklerini ve maçların seyircili olarak oynanabileceğini açıkladı.

İsviçre'de stadyumların taraftarlara açılması için hedef temmuz ayı. İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Müdürü Daniel Koch, İsviçre'de bu yaz futbolu seyircili şekilde oynayabileceklerini belirterek, "Spor çok önemli. Bu yüzden çok açık bir hedefi takip ediyoruz. Halkın çok yakında stadyumlarda yerini alabilmesini istiyoruz. Belli bir normale dönebilmek için hedefimiz temmuz ayı" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle 2 Mart'ta askıya alınan İsviçre Ligi'nin 8 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

İSTANBUL (İHA)


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