Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılığı ile bir dönem sona erdi. Fenerbahçe taraftarı, Obradovic sonrası Zalgiris'teki performansıyla dikkat çeken Sarunas Jasikevicius'u takımın başında görmek isterken görüşmeler de başladı.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin durumu netleşmiş olmasa da onun önderliğinde Sarunas Jasikevicius ile ilk temasların gerçekleştiği aktarılıyor. LRT.lt'nin haberine göre Fenerbahçe'den ayrılan Zeljko Obradovic de takımın başına geçmesi adına arasının çok iyi olduğu Sarunas Jasikevicius ile görüştüğü belirtildi.

İşte o teklif

LRT.lt'ye göre Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'a yıllık 1.5 milyon Euro'luk bir maaş önerisinde bulundu. Başarılı çalıştırıcının 2019-20 sezonu için Zalgiris'ten aldığı ücret ise 850 bin Euro olarak aktarılmakta.

Fenerbahçe'de 22-24 milyon Euro seviyelerine düşmesi beklenen maaş bütçesi ise Jasikevicius'un Zalgiris'te sahip olduğu oyuncu bütçesinin iki katı olarak lanse ediliyor.

Barcelona faktörü

Sarunas Jasikevicius, daha önceki dönemlerde Barcelona ile anlaşma noktasına gelmiş fakat bu birliktelik son anda gerçekleşmemişti. Bu yaz için de yine Barcelona iddiaları ortaya atılmış durumda.

Katalan ekibinde Svetislav Pesic'in durumu Jasikevicius için belirleyici olacak fakat burada kıstasın ne olacağı önem taşıyor. Çünkü Barcelona Yönetimi, sezon performansı odaklı davranırsa Pesic ile yola devam etme kararı alabilir.

Barcelona, İspanya Liga Endesa Final Turu'nda şu anda grubunu lider bitirmeyi garantilemiş durumda. Son maçlar öncesi Real Madrid'in de diğer grupta elenme noktasına gelmiş olması onları şampiyonluğun en önemli favorisi haline getiriyor. İspanya'da gelecek lig şampiyonluğu sonrası Pesic ile ilgili karar alınırsa Jasikevicius'un Fenerbahçe ihtimali daha da artabilir.