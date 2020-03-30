Son dakika haberi: Corona virüse karşı tüm dünyada olduğu ülkemizde de tüm devlet büyükleri seferber oldu ve önlemler her geçen gün artarak devam ediyor. Bunlara bir yenisi daha İstanbul özelinde eklendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17.00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti. İstanbul Valisi, yaptığı açıklamada deniz otobüsü ve feribot seferlerinin bugün 17:00'den itibaren durdurulacağını açıkladı.



