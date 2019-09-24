SON DAKİKA! Hürser Tekinoktay Beşiktaş başkanlığına aday olacak

Beşiktaş'ta mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy toplayan Hürser Tekinoktay, Orman'ın istifa açıklamasının ardından adaylığa hazırlanıyor.

Yarın gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısını beklemek isteyen Hürser Tekinoktay, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle yarınki toplantının sonucuna bakmak gerekiyor. Benim başkan adaylığım konusuna gelirsek, zaten 4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte aday olması bekleniyor."

"Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım."

Bilindiği üzere Tekinoktay son seçimde Fikret Orman'a rakip olmuş ancak seçilememişti. Fikret Orman geçerli oyların 2882'sini almış, Tekinoktay ise 1617 oyda kalmıştı.

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