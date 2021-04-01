Maç eksiğine rağmen Galatasaray’ın 3, Fenerbahçe’nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın önlerindeki üç müsabakaya büyük önem verdiği ortaya çıktı. Şampiyonluğa odaklanan siyah-beyazlı hocanın; Kasımpaşa (D), Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) karşılaşmalarını mutlaka kayıpsız geçmenin hesaplarını yaptığı aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre; Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal, milli ara öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynadığı derbiden 1-1’lik skorla ayrılmıştı. Siyah-beyazlı takım pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın’ın, yöneticiler ve yardımcıları ile yaptığı görüşmelerde sıradaki 3 maçtan 9 puanla ayrılmanın önemine dikkat çektiği belirlendi.

Şampiyonluk yarışında kritik bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayan siyah-beyazlı hocanın, “Son dönemdeki performansımız ve aldığımız sonuçlar ortada. Milli ara öncesinde puan olarak hedeflediğimiz noktaya ulaştık, önemli bir avantaja da sahibiz. Ancak takdir edersiniz ki henüz hiçbir şey bitmedi. Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarını kayıpsız geçmemiz lazım. Üç maçta 9 puan alırsak şampiyonluğa biraz daha yaklaşmış oluruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Oyuncularına çok güvendiğini de dile getiren Sergen Yalçın’ın, “Bu takımın şimdiye kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da teminatıdır. Şampiyonluk için hep birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz” dediği kaydedildi.

Aboubakar tehlikesi

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile pazar günü karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar ısınma ve istasyon koşularıyla antrenmana başladı. Açma-germe programından sonra çeşitli pas çalışmaları yapan futbolcular minyatür kale maç oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Kovid-19 karantina süreçleri devam eden Cenk Tosun ve Dorukhan’ın yanı sıra milli takımlara giden oyuncular idmanda yer almadı. Kamerun’un önceki gece Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme grubu maçından sonra adalesinde ağrı hisseden Aboubakar’ın bugün İstanbul’da MR’a gireceği öğrenildi. Kasımpaşa maçını kaçırma tehlikesi bulunan golcünün durumu MR’dan sonra netlik kazanacak.