Son dakika haberi: Willian Arao Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe , uzun süredir devam eden ‘6 numara’ arayışına Willian Arao’da karar kılarak son vermişti. Flamengo ile pazarlıklar kıran kırana geçti ancak sonunda taraflar anlaştı. Bunda 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istemesinin de etkisi oldu. Anlaşma sağlanmasının ardından önce Corinthians maçının kadrosundan çıkartılan Willian Arao, daha sonra Flamengo ile son idmanına çıkıp takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 2016’dan beri Kırmızı- Siyahlılar’ın formasını terleten yıldız futbolcu, Flamengo TV’ye verdiği son röportajında ise duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamayarak taraftara da elveda dedi.

3 yıllık sözleşme

Brezilyalı yıldız, veda turlarının ardından eşyalarını topladı. Willian Arao’nun Fenerbahçe’ye transferini resmiyete dökmek için bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu, kendisini 3 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Maaşının ise bonuslarla birlikte senelik 1 milyon Euro olacağı kaydedildi. Transferi bu hafta bitirmeyi başaran Fenerbahçe, Arao’yu UEFA’ya bildirilecek listeye ekleyecek. Sambacı, Dinamo Kiev maçlarında sahadaki yerini alacak.

Arao’nun yerine Zenitli Wendel

Flamengo, orta sahaya Arturo Vidal’i transfer etmişti. Brezilya ekibi, buna rağmen Willian Arao’nun ayrılması sonrası bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-Siyahlılar, ilk hedef olarak da Zenit forması giyen Wendel’i belirledi. Flamengo, FIFA’nın Rusya’daki yabancı oyunculara 1 yıllığına başka kulüplere gitme hakkı vermesini değerlendirmek istiyor. Wendel, Flamengo’nun ezeli rakibi Fluminense altyapısında yetiştikten sonra 2018’de 7.5 milyon Euro’ya Sporting Lizbon’a, 2020’de ise 20 milyon Euro’ya Zenit’e transfer olmuştu.