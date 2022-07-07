Forvet ve orta saha transferi beklenirken, Fenerbahçe sıradaki bombayı sol bekle patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmak adına bir süredir Marcelo, Pezzella ve Welington için girişimlerini sürdürüyordu. ESPN Brezilya, önceki gece verdiği haberde Sao Paulo forması giyen Welington transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin, Brezilya ekibine yaptığı 3 milyon Euro’luk teklifin kabul edildiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki savunmacıyla zaten prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetim, şimdi süreci hızlandırmak için gaza bastı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçına 20 Temmuz’da çıkacak. Ancak UEFA’ya kadrolar 14 Temmuz’da bildirilecek.

Jesus’un eli güçlenecek

Sarı-Lacivertliler, Welington’ın transferini resmen bitirip bu eşleşmede sahaya çıkmasını planlıyor. Genç yıldızın bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncunun gelişi, Jorge Jesus’un oynatmak istediği futbol açısından son derece önemli. Ferdi sol bekte çok iyi bir performans sergilese de sağ ayaklı bir futbolcu. Jesus, beklerle oyunu genişletmek istediği için savunmanın solunda solak bir futbolcu kullanmak istiyordu.

Erison&İgor iddiası

Fenerbahçe ile ilgili Brezilya’dan bir iddia da LANCE!’tan geldi. Welington transferinde sona gelen Sarı-Lacivertliler’in daha önce de gündemde olan Botafogo’lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi. Erison forvette, İgor ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Erison’un adı Galatasaray ’ın yanı sıra, Botafogo’nun sahibi John Textor’ın yeni takımı Lyon ile de anılıyor.

MİNİ YORUM - ARDA EROL

Potansiyeli çok yüksek!

Welington, 2021’de Sao Paulo A Ta kımı’na yükseldi. İlk sezonunda 31 resmi maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ise 13’ü lig olmak üzere 23 resmi maçta 1 kez ağları havalandırıp, 2 gol pası verdi. Hücuma çıkmayı çok seven Welington, hızı ve yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor. Sao Paulo’nun hocası Rogerio Ceni, ofansif özellikleri nedeniyle zaman zaman Welington’ı sol açıkta da görevlendirdi. Son dönemde ise Ceni 3’lü savunmaya döndü ve genç oyuncu sol kanat beki olarak oynadı. Genç yıldız, hücuma çok çıktığı için arkasında büyük boşluklar bırakabiliyor. We lington, bu sezon ligde 2 asist yapsa da maç başına 1.3 kilit pas attı. Hücumdaki arkadaşlarının son vuruşlardaki başarısızlığı, asist sayısının çok daha fazla olmasının önüne geçti. Fenerbahçe, potansiyeli yüksek bir isim aldı. Jesus yönetiminde oyunun savunma yönünü geliştirebilir, maç içindeki devamlılığını artırabilirse, muhtemel asist katkısıyla kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekecek seviyeye gelebilir.