Süper Lig 'in 37. haftasında Karagümrük, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonrasında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genç teknik adam en çok pozisyona kendilerinin girdiğini ancak maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Volkan Demirel, kendisine gelen "Fenerbahçe'ye ne zaman teknik direktör olacaksınız" sorusuna, "Doğru zaman ne zamansa" şeklinde yanıt verdi.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

Zor bir maçtı benim için. Ama takımdaki arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Tabii ki kazanmak isterdik. Oyuna baktığımızda da hem birinci yarı hem de ikinci yarı olarak değerlendirirsek, üstün olduğumuz zamanlar da vardı, Fenerbahçe'nin üstün olduğu alanlar da vardı. Daha çok pozisyona giren taraf bizdik yanılmıyorsam onların iki tane şutu vardı. Viviano'nun çıkardığı 2 şut vardı. Altay'ın da çıkardığı çok iyi şutlar vardı. Top gitti-geldi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de... 0-0 beraberlik oldu. Öncesinde de söyledim. Ben Fenerbahçeliyim. Burası beni Volkan yapan yer. Burada doğdum, burada büyüdüm ama şu an Karagümrük teknik direktörüyüm. Olmaktan dolayı da çok mutluyum. İnşallah son maçımızı en iyi şekilde oynayarak bir sonraki sezonun hazırlıklarına başlayacağız.

Fenerbahçe taraftarı beni her zaman destekledi. Arada sırada performansımdan dolayı memnun kalmadıkları zamanlar olmuştur ama her zaman beni bildikleri için her zaman desteklerini hissettim. Bugün de beni çok desteklediler. Sağ olsunlar. Ben de onları seviyorum. İnşallah her zaman Volkan sevgileri devam eder. Profesyonel tarafta da ne olursa olsun her zaman kazanmak için elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım.

Fenerbahçe için zaman ne zaman doğruysa o zaman Fenerbahçe'ye geleceğim. Şu an Karagümrük'te mutluyum.

Her zaman bir hedefim var ama bunlar bende kalsın. Son zamanlarda bir şeyler kurguladık ancak Karagümrük'te yapmak zor oldu. Kırılgan bir takım olduğunu gördük, çalışmaya başladık. Çalıştığımızda da bazı alışkanlıklardan vazgeçmek zor oluyor.

Son 7-8 maçtır sadece bir mağlubiyetimiz var o da Galatasaray maçı. O Galatasaray maçını da izlerseniz eğer ilk dakikalarda verilen bir penaltı. Sonrasında oyuna hakim olduğumuz bir oyun. Penaltıdan sonra penaltı kullandık atamadık sonrasında 2-0 Galatasaray kazandı. Aslında penaltı olmasa belki o maç da bugünkü maçın benzeri olacaktı. Planlamamız doğrultusunda her şey yolunda gidiyor. Lig bitmese Karagümrük daha yukarılarda olabilirdi. Ligin bitmesine 1 hafta kaldı. Son haftayı da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Gelecek sezon için başkanımızla beraber planlamamız yapıp daha iyi yerlere oynamayı düşünüyoruz.