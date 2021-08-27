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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’de gruplar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp'le eşleşti. Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın olduğu E Grubu'na düştü.

27 Ağustos 2021, Cuma 12:39 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’de gruplar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın rakipleri belli oldu. 

KURA ÇEKİMİ SONUNDA GRUPLAR BELLİ OLDU

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm

C Grubu: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia

D Grubu: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Kura çekimini Exxen ve UEFA TV yayınlayacak.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada yer alıyor?

Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. 

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Lyon

Napoli

B. Leverkusen

Dinamo Zagreb

Lazio

Olympiakos

Monaco

Braga

2. TORBA

Celtic

E. Frankfurt

Kızılyıldız

Leicester 

G. Rangers

L. Moskova

Genk

PSV Eindhoven

3. TORBA

Ludogorets

Marsilya

West Ham United

Real Sociedad

Real Betis

FENERBAHÇE

Spartak Moskova

Sparta Prag

4. TORBA

Rapid Wien

GALATASARAY

Legia Varşova

Midtjylland

Ferençvaros

Antwerp

Sturm Graz

Brondby


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