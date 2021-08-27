Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’de gruplar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp'le eşleşti. Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın olduğu E Grubu'na düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın rakipleri belli oldu.
KURA ÇEKİMİ SONUNDA GRUPLAR BELLİ OLDU
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm
C Grubu: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
D Grubu: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Kura çekimini Exxen ve UEFA TV yayınlayacak.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada yer alıyor?
Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.
İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Lyon
Napoli
B. Leverkusen
Dinamo Zagreb
Lazio
Olympiakos
Monaco
Braga
2. TORBA
Celtic
E. Frankfurt
Kızılyıldız
Leicester
G. Rangers
L. Moskova
Genk
PSV Eindhoven
3. TORBA
Ludogorets
Marsilya
West Ham United
Real Sociedad
Real Betis
FENERBAHÇE
Spartak Moskova
Sparta Prag
4. TORBA
Rapid Wien
GALATASARAY
Legia Varşova
Midtjylland
Ferençvaros
Antwerp
Sturm Graz
Brondby