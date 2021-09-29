Trabzonspor ’da gündem stoper... Vitor Hugo’nun Konya maçında gördüğü kırmızı kartın ardından o bölgede sahaya sürülen Hüseyin Türkmen’in de çift sarıdan oyun dışında kalmasıyla Abdullah Avcı iyice sıkıntıya girmişti. Tecrübeli teknik adam Alanya müsabakasının son bölümünde 18 yaşındaki Ahmet Can’a görev vermek zorunda kalırken zorlu Kayseri deplasmanı öncesinde sıkıntı iyice arttı. Avcı’nın elinde bu bölgede değerlendirebileceği tek oyuncu Denswil.

Hafta içinde belli olacak

Ancak onun da sakatlığı halen geçmiş değil. Sağlık ekibinden başarılı oyuncu hakkında bilgi isteyen tecrübeli teknik adam hafta içerisindeki antrenmanlarda bu problemi gidermek adına da çalışmalar yapacak.