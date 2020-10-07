Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzaladığı Djaniny Semedo'nun lisansının çıkmaması kafalarda soru işareti bıraktı. 29 yaşındaki forvetin eski kulübü Al Ahli'nin, gerekli olan evrakları göndermediği ve bu sebeple tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi. Bu sürecin birkaç gün sürebileceği belirtilirken, olası bir aksilik durumunda yönetimin planı hazır.

Josef'te de aynısı oldu

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Suudi ekibinin sıkıntı çıkarması durumunda FIFA'ya başvuru yaparak, geçici lisans çıkarıp oyuncunun forma giymesini sağlayacak. Bilindiği üzere Beşiktaş da aynı sorunu yaşamış ve FIFA'ya başvurup Josef De Souza’nın geçici lisansını çıkartmıştı. Brezilyalı oyuncu da Gençlerbirliği sınavına 11'de başlamıştı. Bu sürecin milli araya denk gelmesi de yönetimi rahatlatıyor.

21 numaralı formayı giyecek olan Djaniny'nin sahaya çıkmak için sabırsızlandığı gelen haberler arasında.