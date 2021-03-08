Son dakika haberi: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Rasim Öztekin’le ilgili kötü haber geldi. Efsane isim, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.











