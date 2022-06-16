Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Nazifoğlu, "İnsanlar bir yenilik istiyordu. Dursun Özbek'i seçtiler. Özbek'in Florya ile ilgili bir projesi var. Kimilerine göre hayal; benim de içinde bulunduğum bir guruba göre olabilecek bir şey. İnsanlar görmek istediler, seçtiler. Hep beraber Dursun Özbek'e şans verdik. Florya'nın gayri menkul ile büyütülerek satılması şeklinde bir proje... Galatasaray kümülatif olarak, bugünkü durumda 7-8 milyar TL kazanır. Borçlar kapatılır. Bence gerçekleşecek bir proje..." dedi.

SONRAKİ BAŞKAN ERDEN TİMUR OLABİLİR

Eski Sporcular Derneği'nin, kendisinin telkiniyle blok olarak Dursun Özbek'e oy verdiği iddiası için Nazifoğlu, "Bizim böyle blok oyumuz yok. Ben şuraya verin dediğimde peşimden gelecek 500 oy yok. Onlara büyük bir haksızlık yapılıyor böyle söylenerek. Fakat Dursun Özbek ile derneğimiz arasında böyle bir görüşme geçti. Bu eski sporcular tarafından kabul gördü ve üyelerimizin yüzde 90'ı Özbek'e oy verdi. Ama vermeyenler de var. Erden Timur, Florya projesini yapacak 3-5 kişiden birisi. Bu projeyi hedefler doğrultusunda yaparsa, gelecekte Galatasaray'ın başkanı olur" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM VE OKAN BURUK BU DÖNEMDE OLMAZ; MARCO ROSE OLUR

"Fatih Terim bundan sonra Galatasaray'da teknik direktör olarak yer almaz şeklinde bir beyanatım olmadı. Bu dönem olmayacağını biliyorum. Bence Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Marco Rose olacak. Tahminim bu. Yoğun bir görüşme içerisinde olduklarını biliyorum. Okan Buruk'un şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Florya'da olacak. Kendisinin de yabancı bir teknik direktörü seçeceğini düşünüyorum. Barco Rose'un Galatasaray'a çok faydalı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

İKİ STOPERE ÇOK BÜYÜK TEKLİFLER GELMEZ

Galatasaraylı oyunculara somut bir teklif gelmediğini dile getiren Levent Nazifoğlu, "Öyle somut bir teklif gelmedi. Genelde menajerler bu işleri çıkartır. Galatasaray'ın yediği gol sayısına bakarsanız, iki stoperin çok büyük tekliflerin konusu olduğunu söylemek imkânsız. Yapılacak transferleri, yeni kanunun boşluğunu bulup, sıcak para koyarak finanse edecekler" ifadelerini kullandı.