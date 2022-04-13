Sezon başında istenmeyen adamken Vitor Pereira sayesinde takımda kalan Sloven orta saha oyuncusu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Zajc, müthiş performansıyla bu sezonun yıldızlarından olmayı başardı.

27 yaşındaki oyuncu ligde 1 gol daha atarsa 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıracak. Yönetim, müthiş bir çıkış yapan Zajc’a yeni sözleşme önermek için kolları sıvadı. Başarılı futbolcunun kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. İtalyan ekiplerinin takibi altında olan Sloven yıldıza 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

Yönetim, yaz aylarında Zajc’a imzayı attırıp yeni sezonda futbolcunun tamamen saha içine odaklanmasını sağlamak istiyor.