Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun’dan da yararlanamayacak.

11'de değişiklik yaşanacak

Sivasspor ’a karşı forma giyemeyen Pelkas, Ferdi ile Novak ise kafileye dahil edildi. Milliyet'in haberine göre; Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli takımın teknik patronu Pereira’nın orta alanı Gustavo-Meyer ikilisiyle oluşturacak. Önlerinde da Ferdi, Mesut ve Rossi görev alacak. Forvette Valencia gol arayacak.

Avrupa’da 233. müsabaka

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında bugün Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak. Zorlu kulvarda 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.







