Fenerbahçe ’de 1-1 sona eren Sivasspor maçının 59. dakikasından oyundan çıkan Mesut Özil’in kenara gelme gerekçesinin altında bilimsel veriler yatıyor.Fenerbahçe’de 1-1 sona eren Sivasspor maçının 59. dakikasından oyundan çıkan Mesut Özil’in kenara gelme gerekçesinin altında bilimsel veriler yatıyor.Vitor Pereira ve ekibi göreve geldiğinden bu yana futbolcularının tüm detaylarıyla ilgileniyor.

Mesut Özil neden çıktı?

Milliyet'in haberine göre; Sezon başı itibariyle sakatlığın artması nedeniyle incelemelerini sıklaştıran Pereira ve teknik heyet, oyuncuların sakatlık risklerini hesaplıyor. Mesut Özil’in Sivasspor maçında bitime yarım saat kala çıkmasının nedeni de işte bu veriler oldu. Sakatlık riski göz önünde bulundurularak Özil kenara alındı. Tecrübeli futbolcunun yapılan ölçümlerinde 60. dakikadan sonra sahada kalması risk teşkil ediyor.

Bu sürelerin hafta hafta hatta gün gün uzayacağı ve 90 dakika seviyesine kısa sürede geleceği belirtiliyor. Ancak şu anki ölçümlere göre 60 dakikadan sonrası riskli bulunuyor. Zira Fenerbahçe yoğun bir fikstüre sahip. Avrupa Ligi’nde yarın E.Frankfurt deplasmanı ve hemen ardından 19 Eylül Pazar günü ligde Başakşehir maçı var.

Bu nedenle Mesut Özil’in sakatlanma ihtimalini sıfıra indirmek isteyen teknik ekip, Sivasspor maçında bilimsel anlamda mecburi bir değişiklik yaptı.

Yakın takip

Bu sadece Mesut Özil’le sınırlı bir durum değil. Takımdaki tüm oyuncuların ölçümleri yapılıyor ve fizik gücüne, kas gücüne göre dakikaları hesaplanıyor. Bir oyuncunun kaç dakika oynayabileceği ve kaçıncı dakikadan sonra sakatlık ris