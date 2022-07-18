Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ’de yeni bir kadro planlaması yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle hücum hattında etkili hamlelerle dikkat çekiyor. Portekizli hoca, üçüncü bölgede çok yönlü oyuncu tercihleriyle sezona hazırlanıyor. Joshua King transferi, Joao Pedro hamlesi, Enner Valencia’nın kullanılması bu planlamaya en bariz örnekler. Ayrıca hücum hattında her pozisyonda görev yapabilen Alassane Plea’nın da transfer edilmek istenmesi bu planlamanın devamı olarak yorumlanıyor.

Pedro ve Plea istendi!

Hücumcu kanatlar Bruma ve Rossi’nin yardımcı forvet olarak denendiği de biliniyor. Ancak Rossi’ye gelen transfer teklifleri nedeniyle ayrılma durumu öne çıkabilir. Öte yandan Lincoln, Emre Mor, Arda Güler ve İrfan Can Kahveci gibi skor katkısı yapabilen isimler de kadroda yer alıyor.4-1-3-2 formasyonunda oynamayı isteyen teknik patron Jorge Jesus, top kendi takımındayken hücumda bir anda 5 kişiyle rakip kaleye gitmeyi düşünüyor. Portekizli hoca hazırlık maçlarında da 3. bölgede hızlı, direkt oynayan ve kalabalık hücum eden bir takım oluşturmaya çalıştı. Özellikle Joao Pedro ve Plea transferleri de bu plan çerçevesinde özellikle istendi.

Yine Joshua King de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Uzun süre sonra çift forvetli sisteme dönecek olan sarı-lacivertlilerde ilk ciddi sınav Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü Polonya’da oynanacak Dinamo Kiev maçı olacak.

Bruno Genesio pes etmiyor

Herkesin sonucunu beklediği Kim Min Jae transferinde Rennes’in teknik direktörü Bruno Genesio’dan yeni bir hamle geldi.

Kim ile 2019-2021 yılları arası Çin’in Beijing Guoan takımında çalışan Genesio, Güney Koreli stoperi telefonla arayarak ikna etmek için hamle yaptı. Kim ile arası çok iyi olan tecrübeli teknik adam eski öğrencisini Fransa’ya getirmek için çabalarını sürdürdü. Hem Rennes hem de Napoli’nin 20 milyon euroyu gözden çıkardığı bu flaş transfer öncesi artık tüm karar Kim Min Jae’de olacak. Fenerbahçe’de de Jorge Jesus, Kim’in kalmasını istiyor.

Nino sürprizi

Kim Min Jae sonrası stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de Nino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün akşam Fluminense’nin Sao Paulo ile oynadığı maçta ilk 11’de olması beklenen 24 yaşındaki stoper son anda kadrodan çıkarıldı. Maçın başlamasına 30 dakika kala Nino’nun maçta yer almayacağı belirtildi. Fluminense’den yapılan açıklamada Nino’nun bir rahatsızlığı olduğu bildirildi.

Joao Pedro heyecanı

Son günlerin en çok konuşulan transferlerinden Joao Pedro için Fenerbahçe’de geri sayım başladı. Önceki gün oyuncunun menajerleri İstanbul’a geldi ve yapılan görüşmeler olumlu bir ortamda geçti. Bugün yeni bir görüşme olacağı ardından resmi açıklamaların geleceği bildirildi. 30 yaşındaki futbolcunun da yarın İstanbul’a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi. Öte yandan Cagliari dün akşam yaptığı hazırlık maçı kadrosuna transfer görüşmeleri sebebiyle Joao Pedro’yu almadı. (Milliyet)