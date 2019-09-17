Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz başvurusunda bulunma kararı aldı.

Fenerbahçe, cephesi taç atışında yaşandığı ileri sürülen kural hatası nedeniyle itirazda bulunup, karşılaşmanın tekrar oynanmasını talep edecek. Kulüp avukatlarının yayıncı kuruluştan görüntüleri talep ettiği ve çalışmaları başlattığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçının tekrarı için 48 saatlik itiraz süresi var. Sarı-Lacivertli kulüp yarın akşama kadar TFF'nin kapısını çalıp. resmi başvuruyu yapacak.

Bilindiği üzere, Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısında 1-0 önde olduğu dakikalarda ev sahibi ekip taç atışı kullanmış, nizami şekilde atılmayan taç sonrası hakem Halis Özkahya atışın tekrarını istediği ileri sürülmüştü. Tam o anda yayıncı kuruluşun pozisyonu vermemesi nedeniyle kafalarda soru işaretleri oluşmuştu.

TFF ne karar verecek?

Kurallara göre nizami atılmayan taç atışı sonrası topun rakibe geçmesi gerekiyor. Bu durumda taç atışını Fenerbahçe'nin kullanması gerekiyordu.

Fenerbahçe'nin yapacağı itiraz sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar merak konusu.

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Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.