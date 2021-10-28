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Son dakika haberi! Beşiktaş'ta sakatların son durumu...

Beşiktaş’ta, Miralem Pjanic, Atakaş Hatayspor forma giyemeyecek. Galatasaray maçında aldığı darbe nedeniyle ağrıları Bosnalı oyuncu, Sporting Lizbon maçına kadar hazır hale gelecek.

28 Ekim 2021, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Beşiktaş'ta sakatların son durumu...

Beşiktaş Süper Lig ’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda Souza ve Pjanic, son antranmana katılmadı.

Ntvspor'un haberine göre; Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Pjanic Hatayspor maçında görev yapamayacak. Riske edilmek istenmeyen Bosnalı oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Sporting Lizbon maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Pjanic’in yokluğunda Salih’i ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.  

N’Koudou forma giyemeyecek

Josef de Souza ise maç kadrosunda yer alacak. Sakatlığı düzelen Atiba ve Mehmet Topal da Hatay kafilesine dahil edilecek. Tedavisi süren N’Koudou forma giyemeyecek.  

Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 16’da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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