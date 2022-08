Trabzon ve Beşiktaş 'ta forma giymiş eski tecrübeli milli futbolcu, aynı zamanda Beşiktaş'ın altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi , Skorer TV'ye konuk oldu. Muhabirimiz Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Ekşi, özel açıklamalarda bulundu.

'BU KADAR DEĞERLİ BİLGİLERİ GENÇLERE AKTARMAK LAZIM'

Beşiktaş serüveninin yeniden nasıl başladığını anlatan Ekşi "Futbolseverler beni tanıyor tabi Beşiktaş'ın eski kaptanıyım ben zaten. Altyapı koordinatörlüğü 10 yıl kadar yaptım sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na transfer oldum. Orada da Fatih hocalarla, Rasim hocalarla çalıştık. Antrenör eğitmenliği yapıyordum ben ve genç takımlar ile akademi liglerine bakıyordum.5 yıl antrenör eğitmenliği yaptım,5 yıl da akademi liglerin sorumluluğunda çalıştım. Daha sonra Beşiktaş nasıl başladı Sergen hocayla Pro lisans kursunda, ben onun hocasıydım. Dedim ki haydi oğlum gel yeter, Beşiktaş'a gel dedim. Tamam dedi. Sen de gelirsen gelirim dedi. Başlangıç öyle oldu. Ben de sen gelirsen gelirim niye gelmeyeyim dedim. Gerçekten de Sergen imzaladıktan sonra beni aradı haydi ben geldim sende gel dedi. Ben de artık 10 yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekten çok tecrübeli bir adamdım ben, orada da çok değerli bilgiler edindik. 20-30 tane UEFA seminerlerine katıldık koçluk ve gençlerle ilgili. Tekrar deneyimlerimin üzerine tekrar değerli bilgiler edindik. Doğrusu orada biraz emekli gibiydik yani pasif görevli gibiydik. Bu kadar değerli bilgileri gençlere aktarmak lazım diye aslında tekrar yuvaya dönüp orda jübile yapalım diye bir kan oluştu bende. Dolayısıyla öyle başladı tekrar Beşiktaş." dedi.

'İÇLER ACISI GERÇEKTEN'

Türkiye'deki altyapılar ile ilgili konuşan Ekşi, şu ifadeleri kullandı: "Altyapılar ve Türkiye denince doğrusu üzgünüm. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışırken Fatih hoca ve rahmetli Tamer Güney, Rasim Kara üçlüsü bizden böyle eski milli takımlarla oynamış Fenerbahçe 'de Galatasaray 'da Beşiktaş'ta oynamış tipler vardı yani işte Ömer Kaner, Necdet Ergün, Mehmet Ekşi, Tuna, Cem böyle Türk futboluna büyük değerler katmış insanlar orada oturuyordu. Fatih hoca da Türkiye'de tesisler ne durumda neler oluyor diye şey attı ortaya. Bölgelere ayırdı, mesela Mehmet Ekşi doğuya gidecek. Elazığ, Diyarbakır falan orayı check edecek ne oluyor ne bitiyor antrenör kalitesi ne eğitim kalitesi ne tesis kalitesi ne diye bütün Türkiye çapında gerçekten ve her bölgeye arkadaşlarımızı gönderdi ondan sonra da biz toplandık geldik nerde ne var falan baktık projeksiyona koydu. İçler acısı gerçekten. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türkiye'de işte büyükler Trabzonspor dünya devleri ile oynuyorlar. Onların yetiştirdiği alanlarda genç oyuncular daha donanımlı şekilde yetiştiriliyor. Maalesef bunun en baş nedenlerinden birisi tesis kalitesi, fiziksel kaliteler.

Aslında bu organizasyon Türkiye'ye geldikten sonra gerçekten Türkiye'de çok değerli teknik adamlar üretildi. Son 10 yıl içerisinde çok değerli teknik adamlar geldi ama fiziksel ortamlar, fiziksel kaliteler sunmadığınız zaman maalesef biraz eksik kalıyor. Bu nedenle işte Türkiye geneline baktığınız zaman fiziksel kaliteler maalesef Türkiye'de eksik. Fenerbahçe'de eksik, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da eksik, Trabzonspor'da eksik. Bazı kulüpler böyle A takım tesislerini kendilerine yeni tesis yaparak altyapılarına bıraktılar. Örneğin Bursaspor ve şimdi Bursaspor'da çok kaliteli oyuncular çıkıyor. Çünkü çalışma, dinlenme, beslenme prensipleri ile değerlerle ilkelerle hareket edilince Türkiye'deki gençler hiçbir ülkede yok. Sadece İstanbul'da bile muhteşem oyuncular var ama bunları çok değerli şekilde üretmek lazım çünkü bizim takımlarımıza oyuncu yetiştirmek dünyanın en zor işi. Beşiktaş'a dünyanın en iyi oyuncusu geliyor ve onu kesecek oyuncuyu üretmek ancak bu kaliteler içerisinde olabilir. Ben de onun için geldim özellikle sağ olsun başkanımız Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu konuda çok ciddi destek vermeye başladılar bize. As başkanımız Serhan Çetinsaya ve Fırat Fidan ve ben bu konuda seferberlik ilan ettik. Beşiktaş'ın tesislerini dünya standartlarına getireceğiz çok kısa sürede 4-5 tane yer tespit ettik. İnşallah onu ortadan kaldırdıktan sonra daha değerli oyuncular üreteceğiz diye düşünüyorum."

'SONUÇ ÜRETMİYORUZ İNSAN ÜRETİYORUZ'

Beşiktaş altyapısının nasıl bir planlamada çalıştığını anlatan Ekşi, "Biz geldiğimizde tabi şanssız bir dönem başladı. Pandemiye rastladık.2 yıl neredeyse proaktif planlamalar yapamadık. Kervanı yolda dizilir diye bizim meşhur sözümüz vardır biraz öyle çalıştık doğrusu ama bu yıldan itibaren tamamıyla tam teşekkürlü bir hale geldik. Şu anda bir daha söylüyorum sayın başkanımız zaten zaman zaman medyada dillendiriyor. Büyük destek veriyor. Bundan sonra çok kısa süre içerisinde dünyanın en iyi altyapılarında neler varsa Beşiktaş'ta aynısı oluyor şu anda. Çok değerli eğitmenlerimiz var. Şu anda Beşiktaş'ta 7 tane pro lisanslı antrenör çalışıyor ve bunların hepsi Beşiktaş A takımında futbol oynamış kendini geliştirmiş, yetiştirmiş antrenör tipleri ve birer tane akademik kariyerli yardımcıları var. Büyük planlamalarla, departmanlarla yürüyoruz ve her departmanın özel görevleri var. Burada biz bu sene koordinasyon kurulu kurduk. Bu kişilerden işte üst düzey futbol oynamış arkadaşlardan ve altyapılarda uzun yıllardır çalışan insanlarla bu arada söyleyeyim 5 kişilik bir ekip Serpil Hamdi Tüzün'ün öğrencileri orda birazda hocamızın yolunda yürüyoruz diyelim. Kendimizi yenileyerek geliştirerek daha iyi koşullarda altyapımızda neler oluyorsa bu koordinasyon kurulu karar veriyor. Ben de karar vermiyorum bende başlarındayım oturuyoruz konuşuyoruz neler yapıyoruz sahadaki bütün programlar merkezden çıkıyor. Bütün teknik direktörlerimizin bütün sorumluluğunu kaldırdık. Tamamı ile bireyselliğe döndük. Sonuç üretmiyoruz insan üretiyoruz burada ve bu koordinasyon kurulu buradaki bütün uygulamaları onların kararı olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Beşiktaş altyapısında daha profesyonel şekilde ilerliyoruz." dedi.

'İLK KARŞI ÇIKANLARDAN BİRİ BENDEN'

Rezerv Lig hakkında düşüncelerini aktaran Ekşi, "Doğrusu Rezerv Lig kurulmaya başlandığı an itibari ile ilk karşı çıkanlardan biri bendim. Çünkü ilk bakışta Rezerv Lig dediğimiz olgu biraz A takıma dönük, A takımda oynayamayan oyuncular gelip orda oynayacaklar, yabancı oyuncular oynayacak, büyük oyuncular oynayacak. Rezerv Lig sanki akademiye biraz ters gibi geldi ilk bakışta. Biz teknik direktörümüz ile konuştuk Valerien Ismael hocamızla konuştuk. Dedi ki ben bu Rezerv Lig konusunda size çok fazla yardımcı olamayacağım. Çok fazla size oyuncu gönderemem dedi. Benim oyuncuların zaten kısıtlı onları da size gönderemem dedi. Böyle dedikten itibaren bendeki olgu tamamıyla değişti. Yüzde yüz değişti. Rezerv Lig'e çok karşıyken Rezerv Lig'in en büyük destekçisi oldum bir anda. Çünkü çocukların önü açıldı. Biz zaten küçük oyuncuları oynatıyoruz. Geçen bu sezon sonunda Antalya'da Türkiye şampiyonu olan U17 takımımızın bütün oyuncuları şu anda Rezerv Lig'de oynatıyorum. Küçükler daha gelişmemişler, biraz sonuçlarla ilgili sıkıntı yaşayacağız ama bir yıl sonra bu çocukların hepsi A takımımızda oynama kalitesine gelecektir. Çünkü biz şöyle diyoruz genç oyuncular zorluk derecesi yüksek maçları yeterli sayıda oynadığı zaman müthiş ilerliyorlar. Biz kesinlikle şunu kaldırdık Beşiktaş Akademisi’nde sonuç diye bir şey kesinlikle üretmiyoruz insan üretiyoruz ve sonuçlar bizi ilgilendirmiyor ayrıca bizim proje oyuncularımız var. Proje oyuncularımız yüzünden biz bireyselliğe döndük. Teknik direktörlerin yetkisini de kaldırdık. "ifadelerini kullandı.

'KİM İYİYSE O OYNASIN'

Yabancı kuralı hakkında konuşan Ekşi şu ifadeleri kullandı: "Bir futbol takımı var. Futbol takımının oyuncuları var. Kim iyiyse o oynasın, yabancı yerli diye ben bir şey düşünmüyorum. Yerli iyiyse yerli oynasın yabancı iyiyse yabancı oynasın, yerliler iyi olsun o zaman biz yabancıları oynatmayalım. Bizim eski takımlarımız Metin Ali Feyyaz zamanında hiçbir yabancı onları gelip kesemedi. Hepsi oynadılar. Burada sadece bir noktaya temas etmek istiyorum. Aynı kalitede yetişmiyoruz. Beşiktaş, Bayern Münih ile karşılaşıyor dünya devleri ile karşılaşıyor. Onların koşulları ile bizim deminde bahsettiğim bizim koşullarımız arasında çok fark var önce bu farkı ortadan kaldırmak lazım. Bu farkı ortadan kaldırdığımız zaman ben yerliymiş yabancıymış hiç bakmıyorum. Kim yetenekliyse, kim daha iyiyse o oynasın."

'MEHMET EKŞİ'NİN KONTROLÜNDE YETİŞEN BİR KİŞİNİN BÖYLE ŞEYLER YAPMAMASI LAZIM'

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkhan hakkında konuşan Mehmet Ekşi şu ifadeleri kullandı: "Ben geldiğimde Emirhan U17 takımında oynuyordu, sıradan bir oyuncuydu yani. Diğer oyuncularımız gibi bir oyuncumuzdu. Ben gelince hep öyle yapıyorum zaten geçmişte öyle yapmıştım. Küçük yetenekli oyuncuları bir üst gruba gönderiyorum. Daha iyi koşullarda mesela burada çalışma koşullarımız, beslenme koşullarımız daha zayıf ama Nevzat Demir'de daha donanımlı, Sergen'de vardı sağ olsun gidip bunu söylüyordum, konuşuyordum ne demek hocam diyordu gönder yetenekli oyuncuları gelsin benim kondisyonerimi de vereyim, benim çalışma ortamımda onlarda çalışsın diyordu ve yaptı da 5-6 tane oyuncu verdik onların koşullarında çalıştılar onlardan biriside Emirhan'dı. Biz Emirhan'ı U19 takımına göndermeseydik hala burada belki oynuyordu, Emirhan diye biri olmayacaktı belki bu sene çıkacaktı U19'a. Biz erken gönderdiğimiz için onu, daha iyi koşullarda çalıştığı için çocuğunda içinde var, yetenekli çok yetenekli bir çocuk, çok ahlaklı bir çocuk insan olarak söylüyorum ama sonra menajerler bilmem kanına giriyorlar bilmem profesyonellik başlıyor işin içine para giriyor birçok nedenlerden dolayı bunları yaşıyoruz. Fiyatla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Beşiktaş altyapısından genç bir çocuk çıktı 5 Milyon Euro'ya gitti Avrupa'da Beşiktaş'ı Türkiye'yi temsil edecek. Bundan gurur duymamız lazımken biz üzülüyoruz onu da anlamış değilim ben doğrusu. Beşiktaş akademisinde yetişen Mehmet Ekşi'nin kontrolünde yetişen bir kişinin böyle şeyler yapmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz kalbimizle düşünen insanlarız. Burada bizim yetiştirdiğimiz oyuncular burada Türk futboluna damga vurmuş 8-10 tane antrenör var. En çok değer verdiğimiz şey önce sağlıklı bir kişilik yazıyoruz başa ve aşağıda eğitim salonumuz var. Oyuncularımız her dalda eğitim alıyorlar uzmanlardan. Biz sürekli onlara eğitim veriyoruz. Tek tek konuşuyoruz, grup olarak konuşuyoruz, takım olarak konuşuyoruz hocalarını uzmanlardan gelen profesörler ile eğitiyoruz. Burada mükemmel bir ortam var ama kişi dediğin zaman farklı gelişiyor niye öyle oluyor onu da bilmiyoruz tabii. Bu olaya biraz pozitif tarafından bakmak lazım."

'BATUHAN'DA GERÇEKTEN İÇİMDE UKDE KALAN OYUNCULARDAN BİRİSİ'

Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Batuhan Karadeniz hakkında düşüncelerini aktaran Ekşi, "Biz tabi neredeyse 50 yılımızı Türk futboluna verdik. Büyük resimlere büyük tecrübelere sahibiz. Derler yürüyüşünden anlarız futbolcumu değil mi diye bizde gerçekten o seviyelere geldik, artık çok tecrübeli olduk. Batuhan'da gerçekten içimde ukde kalan oyunculardan birisi benim. O dönem Batuhan ile ilgili televizyon programım var. Beşiktaş ve A Milli Takım 10 yıl santrafor aramasın. Müthiş bir oyuncu olacaktı. Hatta yalvardım o dönem yöneticilerimize yalvardım dedim ki bu çocuk çok farklı bir çocuk yani kişilik yapısı, karakter yapısı interaktif bir yapıya sahip, bunu Beşiktaş'tan göndermeyin, Beşiktaş A Takımında kalsın oynarsa oynasın oynamazsa oynamasın ama bu çocuğu ancak Beşiktaş A Takım kalitesi disiplin edebilir, öbür türlü kopar gider elimizden. Dinlemediler bizi her zamanki olduğu gibi gitti. Çocuk biliyorum ben karakterini. Kamptan kaçtı oraya gitti buraya gitti bilmem ne oldu kafasına girdiler çocuğun. Fatih hoca onu A Milli Takıma aldığı zaman daha 16 yaşındaydı. Değer üretiyoruz ama değerlerimize de sahip çıkmalıyız. Değerlere de ancak değerli insanlar sahip çıkabilir." dedi.

'DÜNYADA BİRİNCİSİ BEŞİKTAŞ'

Beşiktaş'ın bu sezonki genç yetenekleri ile ilgili konuşan Ekşi, "Önce teknik direktörümüze teşekkür ederiz. Bizim 9 tane oyuncumuzu kampa götürdü. Orada kendisi de gördü zaten. Bizim U19 maçları oynandığı zaman sağ olsun her maça gelip hiç değilse bir devre seyrediyordu. Sonra yardımcısı kalıyordu. Bizimle gelir gelmez iki tane toplantı yaptı. Bizden ne istiyorsunuz, biz ne yapabiliriz size, biz ona sorduk o bize sordu. Oyun felsefesi ile ilgili konuşmalarımız oldu işte biz böyle oynamaya çalışacağız gibi birçok birlikteliğimiz oldu. Dediğim gibi bu 9-10 kişinin Beşiktaş'ta oynaması tabi kolay değil. Beşiktaş yüksek bir takım ama bu oyuncuların gidip oradaki havayı teneffüs etmeleri bile müthiş bir olay. Orayı görmek o A Takım oyuncuları ile birlikte olmak, onlarla şakalaşmak, onlarla yemek yemek falan çok değerli onların motivasyon açısından ama her şey ortada .Dünyanın altyapıdan yukarıya giden yol dünyada birincisi Beşiktaş. Bu oyuncuların hepsi gidip orda oynayabilir. Beşiktaş'ın her döneminde çok değerli genç oyuncular üretildi, ürettik. Ama önemli olan orda istihdam edebilmek o oyunculara. Sen ne kadar burada kaliteli oyuncu üretirsen üret, orada yüzüne bakmazlarsa ne olur, olmaz." dedi.

'TABİİ Kİ ARDA'NIN ARKASINDAYIZ'

Fenerbahçe'nin son zamanlarda performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç yeteneği Arda Güler hakkında konuşan Ekşi, "Arda şu anda hem altyapıdan gelmiş bir oyuncu, hem de Türk futboluna belki büyük değerler kazandıracak ,A Milli Takımı'mızda oynayacak, Türkiye'yi dışarda temsil edecek yeteneklere sahip bir çocuk. Tabii ki Arda'nın arkasındayız her bakımdan. Biz kendi genç oyuncularımıza ne kadar değer veriyorsak ona da o kadar değer veriyoruz. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve Türk futbolu büyük bir değer kazanır." ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'TA EFSANE OLMUŞ İSİMLER İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Beşiktaş'ın efsane isimlerinin Beşiktaş'ın teknik kadrosunda görmek istediğini belirten Ekşi, "Ben geldiğim günden itibaren başkanımıza söyledim. Beşiktaş'ta efsane olmuş isimler ile çalışmak istiyorum .Birçok arkadaşıma teklif ettim zaten ama herkes burada çalışmak istemiyor tabii altyapılarda. Üstyapılarda çalışmak başka alanlarda çalışmak istiyorlar. Bazıları diploma sahibi değil ama bu konuda kendisini yetiştirmiş, eğitmiş efsaneler ile çalışmak istiyorum ben zaten. Bizim altyapının projesi o zaten.8 tane pro lisanslı dediğim kişinin hepsi Beşiktaş A Takımında oynamış efsane isimler hepsi. Bunlara birkaç tane katacağız inşallah yavaş yavaş. Efsaneler ile ilgili şöyle projelerimiz var bizim bu sene inşallah uygulayacağız. Birincisini yaptık. Metin Tekin'i getirdik. Metin Tekin geliyor önce burada çocuklarımıza teorik bir projeksiyon sunuyor sonra Metin'i sahaya alıyoruz. Sahada kendi mevkisi ile ilgili o çocuklarımıza nasıl alınır, nasıl verilir, nereye gidilir gibi böyle birinci elden mevki çakışmaları yapıyoruz." dedi.