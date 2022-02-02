Son dakika haberi: 2 Şubat koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 457.885 test yapıldı. Son 24 saatte, 110.682 yeni vaka tespit edilirken 217 kişi hayatını kaybetti, 86.671 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız.'' ifadelerini kullandı.