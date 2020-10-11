Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durum açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Koronavirüs Durum Raporu sitesindeki verilere göre; 11 Ekim'deki vaka sayısı 1.502 oldu. 59 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilere göre, toplamda 11.615.715 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 335.533 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.837 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.



