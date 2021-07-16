Aslan’ın 10 numaralı formayı giydirmek istediği Nicolae Stanciu konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar, Rumen yıldız için kulübü Slavia Prag ile bir süredir pazarlık halindeydi. Yönetim sonunda Çek ekibinin tüm taleplerini kabul etti. Daha önce oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray , transferin resmiyetedökülmesini beklerken Slavia Prag’dan gelen cevapla şok oldu.

Tavrını koydu

Bordo-Beyazlılar, isteklerinin kabul edilmesine rağmen geri adım attı. Ardından Stanciu’ya zamlı yeni sözleşme imzalatmak için kolları sıvadı. Ancak bu kez de Slavia cephesinden beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Galatasaray’a transfer olmak isteyen, Sarı- Kırmızılılar’ın kendisini kadroya katmak için her türlü çabayı sarf ettiğini gören 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübüne rest çekti.

Amaç fiyat artırmak

Stanciu, net bir şekilde Galatasaray’a transfer olmak istediği mesajını gönderdi. Slavia Prag’ın bu tavrının, Galatasaray’ın kararlılığını görüp daha fazla para koparmak adına atılmış bir adım olduğu da iddia edildi. Sarı- Kırmızılılar ise yeni bir teklif yapmayarak beklemeye geçme kararı aldı.