İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece Getafe'de Enes Ünal'ın ardından Okay Yokuşlu'da bu sezon forma giyecek.

27 yaşındaki orta saha bu sezon Celta Vigo formasıyla toplamda 9 maça çıktı ve herhangi bir katkıda bulunamadı. Forma şansı bulmakta zorlandığı için tecrübeli futbolcunun Getafe'yi tercih ettiği öğrenildi.

Orta saha oyuncunu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Celta Vigo'dan kiralayan Getafe, La Liga'da 16'ncı sırada yer alıyor.







