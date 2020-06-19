Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' programında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, kulüplerin yayıncı kuruluş ve TFF ile yaşadığı ödeme krizi hakkında konuştu. Bakan, "Yayıncı kuruluşla bazı sorunlar söz konusu oldu. Dün itibariyle federasyon ve yayıncı kuruluşla görüşmemiz sonrasında bugün kulüplerimiz ödeme alacaklar, önümüzdeki hafta da alacaklar. Kulüpler için federasyona 103 milyon TL ödeme yapılacak. Periyoduk olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon eşit olarak o parayı dağıtacak." dedi.

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Trabzonspor 'un UEFA tarafından verilen Avrupa'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili olan Kasapoğlu, "Kulüplerimiz ve sporcularımız bizler için çok değerli. Ülkemiz gerek bakanlığımız gerek diğer kurumlarımız bu anlamda çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Bu süreçte Türk takımlarının uluslararası mana da hakkının yenmemesi hakkında ciddi bir çalışmamız var. Elbette bir hak mücadelesi söz konusu. Tüm takımlarımız bizim için çok değerli. Hiçbirinin hakkını yedirmeme anlamında bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Sabah hem Nihat Bey'le konuştum, hem de Servet Bey'le konuştum. Üst mahkemedeki çalışmalarımız devam ediyor." yorumunda bulundu.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun diğer açıklamaları:

*2019 çok önemli başarılar elde ettik. 2019'daki başarılarımızı öncü olarak görüyoruz. Bu durumu Türk futbolu açısından fırsata çevirme durumumuz var. Biz buna inanıyoruz, sporcuların ve camiaların da buna inanması bizi mutlu kılıyor. Futbol şampiyonasında milli takımımız nasıl elemelerde bizi mutlu ettiyse yine büyük mutlulukları yaşayalım.

*Sorunların daha gerçekçi, öz anlamda disiplinini sağlamaya yönelik, muhasebesini daha iyi ayarlamasına yönelik daha planlı bir hareket yapmak zorundalar.

*Muslera'yı ziyaret ettik. İnşallah sahalara daha sağlıklı bir şekilde dönecektir.