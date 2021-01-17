Son dakika transfer haberi...Süper Lig'de 3.sırada yer alan Gaziantep FK, yenik teknik direktörünü buldu. Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Erdal Güneş ile iki maça çıkan Gaziantep FK, Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile anlaştı. Gaziantep FK, Sa Pinto ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.





Sa Pinto'nun hafta içi gelip imza atacağı ve oynanacak lig maçını izleyeceği öğrenildi. Sporting, Braga, Standard Liege, Legia Varşova gibi takımlarda teknik direktör olarak çalışan Sa Pinto, kariyeri boyunca Belçika Kupası ve Portekiz Lig Kupası'nı kazanmayı başardı.





Fanatik Özel / Yakup Çınar



