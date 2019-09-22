SON DAKİKA! Garry Rodrigues Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

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Garry Rodrigues'in dün oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde burkulma oldu. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues'in tedavisine başlanıldı.



