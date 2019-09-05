Galatasaray'ın yıldızı Jean Michael Seri'ye kötü haber... Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında Marko Jevtovic’e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Seri, 2 maç ceza almıştı. Tahkim Kurulu, 28 yaşındaki futbolcunun cezasını onadı. Kayserispor maçında forma giyemeyen Fildişili oyuncu, Kasımpaşa maçıyla cezasını tamamlayacak ve 4. hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:

"Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael SERI'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."