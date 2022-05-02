Sivasspor , Süper Lig ’in 35’inci haftasında Galatasaray ’a konuk oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadele, Sivasspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Tribünlerin Domenec Torrent ve Burak Elmas yönetimine tepki gösterdiği maçı sürpriz bir isim yerinden takip etti.

Milliyet'ten Hakan Kurt'un haberine göre; Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Edward Iordanescu, Galatasaray - Sivasspor maçını tribünden izledi. 43 yaşındaki Rumen çalıştırıcının, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan’ı izlemek için tribünde yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, müsabakada Alexandru Cicaldau’ya forma şansı vermedi. İspanyol teknik adam, Olimpiu Morutan’ı ise 76’ncı dakikada oyuna dahil etti.

Edward Iordanescu, Romanya Milli Takımı’nın Mart ayında oynadığı maçlarda aday kadroya Türkiye’den şu isimleri dahil etmişti: Alin Toşca (Gaziantep FK), Alexandru Cicaldau (Galatasaray), Alexandru Maxim (Gaziantep FK).







