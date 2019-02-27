Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Göztepe, 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı atışlarında Göztepe’yi 5-3 yenen Malatya temsilcisi yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmanın 16. dakikasında Deniz Kadah’ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas’ın vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

35. dakikada Eren Tozlu’nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aleksic’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto’nun müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada sol kanattan Berkan Emir’in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghilas’ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Eren Tozlu’nun yaptığı ortada Aleksic’in şutunda top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Serdar Gürler’in ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jerome’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

83. dakikada Deniz Kadah’ın ceza alanı dışından attığı şutta savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

Normal süresi Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 105. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Serdar Gürler’in yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

114. dakikada sol kanattan Halil Akbunar’ın pasında topla buluşan Ngando’nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe’nin üstünlüğüyle geçilen müsabakada yarı finale yükselen ekip, penaltı atışları sonunda belli oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Guilherme, Aleksic, Pereira, Rahman Buğra Çağıran ve Ahmed Ildız, penaltı atışlarını gole çevirdi. Borges, Serdar Gürler ve Ngando’nun penaltılarda başarılı olduğu Göztepe’de Titi, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Deniz Caner Özaral xx

Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx (Borges dk. 62 x), Castro xx, Yasin xx (Jerome dk. 69 x), Serdar xx, Deniz xx (Halil dk. 101 x), Ghilas xx (Ngando dk. 85 x)

Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Gassama, Grillo, Yalçın, Erol Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sincere xx, Mustafa xx, Bülent xx, Murat Yıldırım xx, Guilherme xx, Ahmed xx, Aleksic xx, Barış xx (Ömer dk. 57 x) (Buğra dk. 91 x), Eren xx (Pereira dk. 69 x)

Yedekler: Farnolle, Seref, Murat, İsmail, Dia, Hüseyin, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Jerome (dk. 73) (Göztepe)

Penaltılar:

Atanlar: Borges, Serdar, Ngando (Göztepe), Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra, Ahmed (Yeni Malatyaspor)

Kaçıranlar: Titi (Göztepe)

Sarı kartlar: Tayfur, Serdar (Göztepe), Ahmed, Guilherme, Chebake, Mustafa (Evkur Yeni Malatyaspor)