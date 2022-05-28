İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hırvat teknik adamın Galatasaray 'ın gündeminde yer aldığı belirtilmekteydi.

Verona'nın sitesinden paylaşılan açıklamada Tudor'un, "Zor bir karar çünkü Verona'da kendimi en iyi şekilde ifade etmeme, olağanüstü sonuçlar almamız sayesinde kulüp ile kazançlı bir uyum yaratmama izin veren bir çalışma ortamı ve harika oyuncu grubu buldum. Bunu uzun süre düşündüm. Gelecek sezon planlarımı açıklarken açık sözlülüğünü ve açıklığını takdir ettiğim başkan ile görüştüm. Ancak ikimiz de birlikte yola devam etmek için gerekli koşulların oluşmadığı konusunda hemfikirdik. Bunun ışığında ayrılık, doğru olandı. Harika zaman geçirdiğim Verona şehrine sevgi dolu selamlarımı iletiyorum. Bana sevgi, sıcaklık gösteren taraftarları kucaklıyorum. Hellas Verona'ya başarı dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verildi.





Verona Başkanı Maurizio Setti de yaptığı mükemmel iş nedeniyle Tudor'a başarılarını iletti ve mesleğinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz günlerde Paolo Bargiggia, Foto Ema Live'da Igor Tudor'un Galatasaray ihtimaline ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. İtalyan gazeteci, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" iddiasında bulunmuştu.