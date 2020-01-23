Son dakika Galatasaray transfer haberlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da Arda Turan transfer haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emre Mor, Nagatomo, Mariano ve takımdan ayrılması gündemde olan diğer isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrıca Galatasaray'da stoper ve forvet transferin transfer döneminin sonuna kadar bitmesi bekleniyor. İşte 23 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

ARDA TURAN'A 2. RET

Galatasaray’ın Arda Turan transferi tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. Teknik patron Fatih Terim’in basın toplantılarında, tecrübeli futbolcuyla ilgili verdiği olumlu mesajlar ve bazı taraftar gruplarının yaptığı destek açıklamalarına rağmen, Başkan Mustafa Cengiz bu transfere şerh koydu. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen son yönetim kurulu toplantısında Cengiz, Arda Turan konusunda bir kez daha ret oyu kullandı. Daha önce de, “Arda’nın A’sı bile gündeme gelmedi” diyen Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, “Oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız” sözleriyle bu görüşünü destekliyor. Ancak şimdi de Terim’in ortaya koyacağı refleks merakla bekleniyor.

Arda Turan transferi tam anlamıyla bir kriz sürecine dönüştü. Bu arada tecrübeli futbolcuya Brezilya ve Arjantin’den teklifler geldiği belirtiliyor.

‘Aramızda kriz yok’ demişti

Bu akşam Rizespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından hem yayıncı kuruluşa hem de basın mensuplarına açıklama yapacak olan Terim’in, Arda Turan konusunda yönetimden çıkan karara karşı tepkisini göstereceği tahmin ediliyor. Tecrübeli hoca kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Arda Turan konusunda yönetimle aramızda bir kriz varmış gibi gösteriliyor. Böyle bir şey kesinlikle yok” diyerek, Cengiz ve ekibiyle uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirmişti.

Metin Karabaş

BELHANDA İÇİN KARAR VERİLDİ

Son dakika haberi: Bir yandan transfer gündemindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer taraftan gönderilecek isimler konusunda çalışmalar yapıyor. Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında, Belhanda’nın kesin olarak satılması kararı çıktı. Başta Monaco olmak üzere birkaç kulüple transfer görüşmeleri yapan Faslı yıldız, henüz beklediği teklifleri alamadı. Galatasaray’da yıllık 3 milyon 350 bin Euro’ya oynayan, bonuslarla birlikte 5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, bu seviyede bir teklif gelmedikçe kulüpten ayrılmak istemiyor.

Belhanda’nın gönderilmesi konusunda son yönetim kurulu toplantısında karar alındığı öğrenildi.

Kiralık da gidebilir

Belhanda’nın bu ısrarı, Galatasaray’ın oyuncuyu kiralık göndermesini de sağlayabilir. Sarı-Kırmızılılar, belirli bir ücret karşılığında oyuncuyu kiralayıp maaşının da büyük bölümünü karşılayarak operasyonu sonuçlandırma seçeneğini masaya yatırdı. Bu durumda kasaya girecek olan kiralama parası da yine yeni transferler yapılırken kullanılacak.

MARIANO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Son dakika haberi: Brezilya kulübü Palmeiras, Galatasaray’ın gözden çıkardığı Mariano ile ilgileniyor. Ülkesine dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun, Palmeiras ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar bu anlaşmadan 1 milyon Euro’luk bonservis geliri bekliyor.

FOFANA TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Daha önce Juan Jesus ile ilgilenmesine rağmen Fiorentina’nın araya girmesiyle transferi sonlandıramayan Galatasaray bu sefer de Seko Fofana için Mor Menekşelerle karşı karşıya geldi.

GALATASARAY FOFANA'DAN VAZGEÇTİ

Nzonzi’nin takımdan ayrılmak için eşyalarını topladığı Galatasaray, iyi bir 6 numara arayışına çıkarken, sarı kırmızılıları Udinese forması giyen Seko Fofana’yla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Fatih Terim’in de çok istediği Fildişili yıldıza Serie A’da kötü bir dönem geçiren Fiorentina da talip olurken Udinese’nin 24 yaşındaki orta saha için en az 15 milyon Euro talep etmesi sarı kırmızılı kulübü Fofana’dan vazgeçirdi.

Lorient alt yapısından yetiştikten sonra Manchester City U21, daha sonra Fulham, Bastia ve son olarak Udinese formaları giyen Seko Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 4 asist yaparken, oyuncunun dinamik yapısı ve inatçı stili birçok teknik adamın beğenisini topluyor. (Akşam)

TRAGOVIC TRANSFERİNDE MÜJDE

Transfer harcama limitinde sıkıntısı olmayan ve Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ile Saracchi takviyesi yapan Galatasaray, gözünü stoper mevkiine dikmiş durumda. Luyindama'nın uzun sürecek sakatlığından dolayı savunmanın ortasına sağlam bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Roma'dan Mert Çetin için yaptığı kiralama teklifinde mutlu sona ulaşamayınca rotasını Almanya'ya çevirdi. İki sezondur Bayer Leverkursen'de forma giyen Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Aslan, satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifinde bulundu.

ALEKSANDAR DRAGOVİC KİMDİR?

Bayer Leverkusen formasını iki sezondur giyen Dragovic, bu sürede 65 maçta 4544 dakika süre aldı. Avusturya Milli Takım formasını da giyen oyuncu Leicester City (16 maç), Dynamo Kiev (109), Basel (112) ve Austria Wien'de de görev yapmıştı (63). Önümüzdeki sezonun sonuna kadar Leverkusen ile sözleşmesi olan Dragovic için bugüne kadar 30 milyon Euro transfer bedeli ödendi. Bayern Leverkusen, Dragovic için Ağustos 2016'da Dynamo Kiev'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. (Sabah)

GALATASARAY'DA YABANCI ÇIKMAZI!

Ara transfer döneminin bitimine 10 gün kalırken Galatasaray’da artık birinci gündem maddesi ‘tasfiye’ oldu. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’yı alan Galatasaray’da yabancı sayısı 17’ye çıkarken yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırarak, kontenjanı TFF’nin izin verdiği maksimum rakam olan 14’e çekmek istiyor. Kontratları askıya almak da bir çözüm olsa da yönetim bu yolu seçmek yerine, kadroda yer almayan isimleri göndererek maliyetlerinden de kurtulmayı amaçlıyor.

Saracchi’nin performansı sonrasında sildiği Nagatomo ile Fransa’dan teklifler alan Nzonzi, ilk etapta ayrılması en olası isimler... Uzun süre yararlanmak istediği ancak sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesini askıya alacak olan G.Saray, bir stoper takviyesi yapacak. Stoper transferi yabancı olursa, son yolcu sakatlığı süren Rumen Andone ya da Brezilyalı Mariano olacak.

Kaynak: Hürriyet