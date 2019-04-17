Son dakika - Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından yapılan kontrollerde Semih Kaya ve Sofiane Feghouli'nin sakatlık yaşadığı açıklandı. İki futbolcunun Kayserispor ile oynanacak maçta oynaması zor görünüyor.

17 Nisan 2019, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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Son dakika - Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray'dan son dakika Semih Kaya ve Sofiane Feghouli'nin sakatlık durumu ile ilgili açıklama geldi. İki futbolcunun Fenerbahçe maçında sakatlandığı ortaya çıktı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama...

Semih Kaya’nın Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sofiane Feghouli’nin Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Semih Kaya ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandığı ancak iki futbolcunun da Kayserispor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

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