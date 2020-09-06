SON DAKİKA | Galatasaray'dan Nainggolan için kiralama teklifi
Son dakika haberi... Yeni sezon için orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Radja Nainggolan için görüşmelerde bulunduğu ve satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğu belirtildi.
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken öncelik orta saha olarak dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine Inter'in Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan yer alıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Galatasaray, Nainggolan için transfer yoklamasında bulundu. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Inter'in ilk planda oyuncuyu satma hedefinde olduğu aktarıldı.
İtalyan ekibi 18 milyon Euro karşılığında oyuncuyu bonservisi ile vermeyi planlarken Nainggolan'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Cagliari, bu talebi karşılayarak transferi bitirmenin yollarını arıyor.