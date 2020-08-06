İngiltere Championship play-off final maçında Fulham’ın Brentford’u 2-1 yenerek Premier Lig’e yükselmesi, Seri defterinin kapanmasına neden oldu.

Cim-Bom’un Seri’yi yeniden kiralama planı zora girdi. İngiliz ekibinin, Fildişi Sahilli futbolcuyu bırakmamasının söz konusu olduğu belirtildi. Bu durum karşısında Galatasaray orta alanda alternatif isimlere yöneldi.

Lemina’yı yeniden kiralamayı düşünmeyen Galatasaray, Fulham’ın Premier Lig’e çıkmaması halinde Seri’nin bir sezon daha kalmasını hedefleniyordu. Ancak bu son gelişme hesapların şaşmasına neden oldu.